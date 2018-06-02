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عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين محمد بن سلمان رئيسا لمجلس ملكي جديد

السبت 02/يونيو/2018 - 02:40 ص
عاجل.. أوامر ملكية سعودية بتعيين محمد بن سلمان رئيسا لمجلس ملكي جديد
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
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الفجر
 
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم اليوم السبت بتكوين مجلس المحميات الملكية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" يتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة المجلس.

وجاء في الأمر الملكي: "يكون مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود". 

يذكر أن الملك أصدر أيضا عددا من الأوامر الملكية بما فيها إنشاء وزارة جديدة للثقافة.
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