اليوم.. تسليم 1777 لجنة ثانوية عامة تحت عيون "الجيش والشرطة"



وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن صناديق الأسئلة وصلت إلى مراكز توزيع الأسئلة، مؤكدًا أن صناديق الأسئلة مغلقة جيدًا ومحكمة ولا يستطيع أحد تسريبها، مشيرًا إلى أن الجهات السيادية تؤمن ذلك جيدًا.



وكشف الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الثانوية هذا العام ستنتقل إلى بر الأمان، بعد تجنب أخطاء العام الماضي، بالإضافة إلى أنه كشف عن أعداد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات هذا العام، حيث يصل عددهم إلى 646 ألف طالب، ويصل عدد الطلاب فى مستشفيات اللجان الخاصة 41 طالبا، أما فى السجون 60 طالبا، ويصل إجمالي المشاركين فى العملية الامتحانية من مراقب وملاحظ وغيرهم 103 آلاف و830 شخصا، أما عدد لجان مراكز توزيع الاسئلة 76 مركزا، وعدد لجان تقدير الدرجات 22 لجنة.

يتسلم المشاركون فى امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت الموافق 2 يونيو، لجان امتحانات الثانوية والتي يصل عددها لـ 1777 لجنة على مستوي محافظات جمهورية مصر، وذلك وسط تأمينات مشددة من الجيش والشرطة.