أستاذ قانون يكشف 3 سيناريوهات للحكومة والمحافظين بعد أداء السيسي اليمين





وأكد، أن الدستور المصري لا يوجد به أي بند يفيد بأنه على ‏الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور تأدية الرئيس اليمين الدستورية ولا مُلزمة ‏على تقديمها بل هي شئ بديهي، مُذكرًا أنه في حالة تقديم الحكومة ‏استقالتها للرئيس يتوجب حسب نص المادة 146 من الدستور أن يختار ‏الرئيس السيسي رئيسًا للحكومة ويقدم برنامجه أمام البرلمان خلال مدة لا ‏تتعدى الـ30 يومًا ومن ثم حلف الحكومة لليمين بعد موافقة ثلثي الأعضاء. ‏



كما أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه في حالة رفض البرلمان ‏لرئيس الحكومة يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان ‏صاحب الأغلبية بالبرلمان، مُذكرًا أنه بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية ‏على المحافظين تقديم استقالتهم أيضًا وسيتم اختيار مُحافظين جدد.‏



قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين ‏الدستورية داخل البرلمان بعد فوزه على نظيره المهندس موسى مصطفى ‏موسى رئيس حزب الغد بالانتخابات الرئاسية، جاء وفقًا للقانون والدستور.‏وأضاف نبيل، لـ"الفجر"، أن المادة 144 من الدستور اشترطت على الرئيس أن ‏يؤدي اليمن الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه ونصت المادة على ‏‏"يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام ‏مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على ‏النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح ‏الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ‏أراضيه".