أستاذ قانون يكشف 3 سيناريوهات للحكومة والمحافظين بعد أداء السيسي اليمين
السبت 02/يونيو/2018 - 06:46 ص
إسلام شعراوي
قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية داخل البرلمان بعد فوزه على نظيره المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بالانتخابات الرئاسية، جاء وفقًا للقانون والدستور.
وأضاف نبيل، لـ"الفجر"، أن المادة 144 من الدستور اشترطت على الرئيس أن يؤدي اليمن الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه ونصت المادة على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وأضاف نبيل، لـ"الفجر"، أن المادة 144 من الدستور اشترطت على الرئيس أن يؤدي اليمن الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه ونصت المادة على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وأكد، أن الدستور المصري لا يوجد به أي بند يفيد بأنه على الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور تأدية الرئيس اليمين الدستورية ولا مُلزمة على تقديمها بل هي شئ بديهي، مُذكرًا أنه في حالة تقديم الحكومة استقالتها للرئيس يتوجب حسب نص المادة 146 من الدستور أن يختار الرئيس السيسي رئيسًا للحكومة ويقدم برنامجه أمام البرلمان خلال مدة لا تتعدى الـ30 يومًا ومن ثم حلف الحكومة لليمين بعد موافقة ثلثي الأعضاء.
كما أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه في حالة رفض البرلمان لرئيس الحكومة يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان صاحب الأغلبية بالبرلمان، مُذكرًا أنه بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية على المحافظين تقديم استقالتهم أيضًا وسيتم اختيار مُحافظين جدد.
كما أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه في حالة رفض البرلمان لرئيس الحكومة يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان صاحب الأغلبية بالبرلمان، مُذكرًا أنه بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية على المحافظين تقديم استقالتهم أيضًا وسيتم اختيار مُحافظين جدد.