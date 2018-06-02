مصادر تكشف عن تغييرات جديدة داخل وزارة التعليم





وأضافت المصادر، أن الوزير يسعي إلى تطوير العمل الإداري داخل المنظومة التعليمية، ولذلك سيشهد تغيرًا واسعًا خلال الفترة المقبلة.



وتابعت المصادر لـ"الفجر"، أن النواب سيتولون ملفات هامة داخل الوزارة، منهم نائب لشؤون المعلمين ونائب للشؤون الإدارية والمالية والتطوير.



وذكرت المصادر، أن الديوان سيشهد تغيرات خلال الفترة المقبلة قبل تطبيق النظام التعليمي الجديد والذي سيطبق فى سبتمبر المقبل.



كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم سيعين له نواب جدد خلال الفترة المقبلة.