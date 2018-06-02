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محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 02:27 ص
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أحيا المطرب الشاب محمد عدوية حفلًا فنيًا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة الملحن محمد رحيم وبحضور زوجته مدربة الأسود أنوسة كوتة.

وحرص عدد كبير من محبي النجمين على مشاركتهم أجواء الحفل المبهج، حيث قدم رحيم باقة من أغنياته التي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.



محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
محمد عدوية يحيي حفلا بأحد المولات الشهيرة بمشاركة محمد رحيم (صور)
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