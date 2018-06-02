عاجل.. ننشر الأوامر الملكية السعودية الجديدة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية، بإنشاء وزارة الثقافة، ونقل المهام المتعلقة بالثقافة إليها.





وينص الأمر الملكي، على تعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام إلى "وزارة الإعلام"، على أن تستكمل إجراءات النقل خلال 3 أشهر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).





كما أمر الملك سلمان، بتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة، وبتعيين الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

كذلك أمر العاهل السعودي، بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضائه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.





وصدر أمر ملكي بتعيين عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، وتعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.





وتم تعيين الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائبا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيسا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير، وتعيين المهندس عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.





وأصدرت أوامر ملكية أيضا بتعيين المهندس هيثم بن عبد الرحمن بن عبد الله العوهلي نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائبا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة، والمهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائبا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة، والمهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعدا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.





كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه.

وتم تعيين المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي نائبا لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة، وعبد الهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، وكذلك تعيين محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعدا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.





وأمر العاهل السعودي أيضا بإعفاء عبد العزيز بن عبدالرحمن الصويان من منصبه كمدير لجامعة حفر الباطن، وتعيين بدلا منه الدكتور محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني مديرا للجامعة بالمرتبة الممتازة.



