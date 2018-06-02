مرتضى منصور: "شوفنا الويل في عهد خالد عبد العزيز"

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على توجيه الشكر للحاضرين في حفل سحور القلعة البيضاء للشخصيات العامة من السياسيين والإعلاميين والصحفيين، بمقر النادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال مرتضى منصور أثناء تناول السحور: "سعيد جدا بتجمع السياسيين والإعلاميين والصحفيين في هذا السحور العائلي، حرصت على دعوة الجميع في النادي النهري الذي تم هدمه أكثر من مرة، تجمعنا في هذا التوقيت شيء رائع لأننا في أيام مباركة".

وتابع: "اليوم هو بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه مناسبة أكثر من رائعة أرحب بالأخوة الحاضرين".

ووجه مرتضى حديثه لنجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، طاهر أبو زيد: "يا طاهر أبو زيد إن شاء الله تعود وزيرا مرة أخرى لأن الوزير مفيش عنده أهلاوي وزملكاوي لأننا مش بنشوف الويل غير من الزملكاوية - في إشارة لوزير الشباب والرياضة الحالي خالد عبد العزيز".