دويتو بين سعد الصغير وزيزي عادل في حفل إحدى الخيام الرمضانية (صور)

أشعل الفنان الشعبى "سعد الصغير" في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت أقوى سهرات إحدى الخيام الرمضانية على متن باخرة نيلية بحضور عدد من أهل الغناء والفن.





وقدم "الصغير" عددًا من من أغانيه الشهيرة، التى لاقت تجاوبًا كبيرًا من الحضور، وتفاعلوا معها بالرقص والتصفيق الحاد، ومنها: "أركب الحنطور، وأزعل أمى، والعنب، وعم يا صاحب الجمال للكبير أحمد عدوية، قال جاني بعد يومين للديفا سميرة سعيد"، وذلك بمشاركة فرقته التى قدمت تابلوهات راقصة معه.





وقد حضر الحفل عدد من نجوم الفن والمجتمع ومنهم "إيمان الخياطي متعهدة الحفلات بتونس، شاهيناز، زيزي عادل".





وقامت "شاهيناز" بالغناء مع "سعد والرقص معه على أنغام أغنيتها الشهيرة "قولي قولي" وأغنية "لسه فاكر" كما غنت "زيزي" أغنيتها "أحب الحمش" وقام "الصغير" بالرقص معها والتفاعل معها.







