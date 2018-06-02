حقيقة تسريب امتحانات الثانوية بكفر الشيخ بسبب سقوط صندوق الأسئلة

قالت بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها على تواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن ما تم تداوله بخصوص تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة خلال نقلها في سيارة بتعليم كفر الشيخ.









ونفت في تصريحات لـ"الفجـر"، ما يتم تداوله في هذا الشأن، موضحة أن ما حدث هو أن صندوق قد تحرك من السيارة وسقط على الأرض، ولكنه لم يتم فتحه أو حتى خدشه، مؤكدة أن أن الصندوق بحالة سليمة ولم يسقط منه أي ورقة أسئلة، وأن ما يتم تداوله بخصوص تسريب أسئلة من الصندوق غير صحيح.