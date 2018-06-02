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عاجل.. أوامر ملكية سعودية بإنشاء وزارة الثقافة وفصلها عن الاعلام

السبت 02/يونيو/2018 - 01:55 ص
عاجل.. أوامر ملكية سعودية بإنشاء وزارة الثقافة وفصلها عن الاعلام
الملك سلمان بن عبد العزيز
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الفجر
 
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية قضت بما يلي:

إنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة، وفصلها عن وزارة الإعلام، وتعديل وزارة الثقافة والإعلام لتكون وزارة الإعلام.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير بدر آل فرحان وزيرا للثقافة.

إلى ذلك، أصدر الملك سلمان أمر ملكي قضى بإنشاء هيئة ملكية لـمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

إلى ذلك، أصدر أوامر بإنشاء عدد من المحميات. وتحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
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