عاجل.. أوامر ملكية سعودية بإنشاء وزارة الثقافة وفصلها عن الاعلام

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية قضت بما يلي:





إنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة، وفصلها عن وزارة الإعلام، وتعديل وزارة الثقافة والإعلام لتكون وزارة الإعلام.





كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير بدر آل فرحان وزيرا للثقافة.





إلى ذلك، أصدر الملك سلمان أمر ملكي قضى بإنشاء هيئة ملكية لـمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



