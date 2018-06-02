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أمسية فنية رمضانية لفنون التخت الشرقي بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 01:58 ص
أمسية فنية رمضانية لفنون التخت الشرقي بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
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شيماء عطية
 

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة فى إطار البرنامج الثقافي الرمضاني لقطاع شئون الإنتاج الثقافي (هل هلالك) أمسية فنية رمضانية لفنون التخت الشرقي للفنان محمد خطاب وفرقة "الأولة بلدى" الفنية أمس الجمعة.

وتناولت الأمسية فقرات فنية غنائية من كلمات الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم وألحان الملحن الراحل الشيخ إمام.
أمسية فنية رمضانية لفنون التخت الشرقي بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
أمسية فنية رمضانية لفنون التخت الشرقي بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
أمسية فنية رمضانية لفنون التخت الشرقي بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
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