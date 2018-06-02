أمسية فنية رمضانية لفنون التخت الشرقي بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)





نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة فى إطار البرنامج الثقافي الرمضاني لقطاع شئون الإنتاج الثقافي (هل هلالك) أمسية فنية رمضانية لفنون التخت الشرقي للفنان محمد خطاب وفرقة "الأولة بلدى" الفنية أمس الجمعة.



