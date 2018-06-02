تعرف على أخطر أوامر ملكية غيرت وجه السعودية في 2018
السبت 02/يونيو/2018 - 01:30 ص
الفجر
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، عددًا من الأوامر الملكية.
ويُنتظر أن يعلن التلفزيون السعودي تفاصيل الأوامر في وقت لاحق.
وتنشر "الفجر" الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان في 2018:
الأمر الملكي الأول: صرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين وبدل غلاء معيشة لمدة سنة ، ومكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية 5 يناير 2018م.
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 86
التاريخ : 18 / 4 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة.
وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين ، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.
ثانياً : صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ( 1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
ثالثاً : صرف مكافأة قدرها ( 5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
رابعاً : إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ) خمس مئة ريال ، وذلك لمدة سنة.
خامساً : إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمس مئة ريال لمدة سنة ، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند " رابعاً " .
سادساً : زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة .
سابعاً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلي الخاص.
ثامناً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ( 000ر850) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
تاسعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
الأمر الملكي الثاني:
الموافق 26 فبراير 2018م
صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها:
الرقم : أ / 131
التاريخ : 10 / 6 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المناطق ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 125 ) بتاريخ 19 / 7 / 1435هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز من منصبه بناء على طلبه.
تعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.
تعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.
يرقى الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.
إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.
إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.
ترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.
ترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلويي إلى رتبك فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.
ترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية.
ترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوية.
ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية.
تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.
إعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.
إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه.
تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.
إعفاء الاستاذ حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه.
تعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
تعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي.
تعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.
تعيين المهندس طارق الفارس أمينا لمنطقة الرياض.
إعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه.
تعيين المهندس محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة.
تعيين معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
إعفاء محمد المطلق من منصبه.
إعفاء عبد الرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه.
إعفاء الدكتور محمد البشر من منصبه.
إعفاء أحمد الحميدان نائب وزير العمل من منصبه.
إعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه.
تعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبدالله السيف نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر أبو أثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية “للعمل” بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” بالمرتبة الممتازة.
تعيين فيصل بن فاضل الإبراهيم نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
تعيين خالد بن سعود الشنيفي مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
تعيين محمد بن داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور عدنان ال حميدان مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.
تعيين شلعان بن راجح بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة.
تعيين صالح بن محمد الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور يوسف بن طراد السعدون ونبيه بن عبد المحسن البراهيم عضوين في مجلس الشورى
تعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوا في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس هيئة تطوير مكة المكرمة ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير حائل ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.
الموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.
تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة نادي الفروسية.
الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات.
تعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة “حائل” بالمرتبة الممتازة.
تعيين كلاً من الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز في منصب مستشار بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
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