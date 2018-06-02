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عاجل.. سموحة يوجه ضربة قوية للأهلي ويعلن انتقال مدافعه للباطن السعودي

السبت 02/يونيو/2018 - 01:44 ص
عاجل.. سموحة يوجه ضربة قوية للأهلي ويعلن انتقال مدافعه للباطن السعودي
سموحة
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محمد عبد الفتاح
 

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، إعارة نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم عبد الله بكري لنادي الباطن السعودي لمدة موسم واحد بمبلغ ٤٥٠ ألف دولار.

 

وكتب عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إعارة عبد اللة بكري نجم نادي سموحة لكرة القدم لنادي الباطن السعودي نظير ٤٥٠ الف دولار في الموسم الواحد ، ورفضنا بيعة بمبلغ ضخم جداً".

 

وكان الأهلي المصري يرغب في التعاقد مع بكري، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.

المزيد عن: محمد فرج عامر عبد الله بكري رياضة الباطن السعودي الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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