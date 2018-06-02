عاجل.. سموحة يوجه ضربة قوية للأهلي ويعلن انتقال مدافعه للباطن السعودي

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، إعارة نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم عبد الله بكري لنادي الباطن السعودي لمدة موسم واحد بمبلغ ٤٥٠ ألف دولار.

وكتب عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إعارة عبد اللة بكري نجم نادي سموحة لكرة القدم لنادي الباطن السعودي نظير ٤٥٠ الف دولار في الموسم الواحد ، ورفضنا بيعة بمبلغ ضخم جداً".

وكان الأهلي المصري يرغب في التعاقد مع بكري، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.