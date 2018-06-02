عاجل.. أول رد من "التعليم" حول تسريب امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة عن طريق تعليم كفر الشيخ بعد سقوط صندوق الأسئلة من سيارات كفر الشيخ.





ونفى حجازي، عملية التسريب، مؤكداً فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الصندوق قد سقط بالفعل ولكن لم يتم تسريب أى شيء منه، مشيرًا إلى أن الصندوق معدني ومغلق جيداً وبداخله كرتونة وبداخل الكرتونة أظرف الأسئلة.





وقال حجازي لـ"الفجر"، إنه لا يوجد أي تسريب، والجهات السيادية تؤمن نقل الأسئلة جيداً، لافتًا إلى أنه يوجد محضر شرطة بالواقعة سيكون على مكتبه اليوم السبت، بجميع التفاصيل.





وأضاف حجازي، أن صندوق الأسئلة أيضا يسير أمامه وخلفه سيارات شرطة، ولذلك عملية التسريب مستحيلة، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة.



