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عبدالرحيم علي يكشف عن مخطط قطر بالتحالف مع جماعات يهودية لاتهامه بمعاداة السامية

السبت 02/يونيو/2018 - 07:21 ص
عبدالرحيم علي يكشف عن مخطط قطر بالتحالف مع جماعات يهودية لاتهامه بمعاداة السامية
عبدالرحيم علي
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داليا الحسين
 
قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب إن قطر استخدمت الجماعات اليهودية لاتهامه بمعاداة السامية، مشيرا إلى أنه فوجئ بإصدار بيان من اتحاد المنظمات اليهودية بفرنسا بأنه برلماني مصري معادي للسامية ولدولة إسرائيل.

وأوضح "علي"، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه أكد للمجتمع الفرنسي أنه ليس ضد اليهود، ولكنه ضد "الصهيونية" العالمية التي تتحالف مع قطر والإخوان.

وأشار إلى أن رئيس وزراء فرنسي سابق يتلقى 2 مليون ونصف دولار سنويًا من تنظيم الإخوان من أجل تقوية نفوذهم في فرنسا، منوها أن السلطات الفرنسية تعلم ذلك الأمر جيدا.
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