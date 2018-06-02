بونوتشي محبط بسبب التركيز على بالوتيلي

يشعر ليوناردو بونوتشي، مدافع منتخب إيطاليا، بالإحباط بسبب تركيز وسائل الإعلام على ماريو بالوتيلي، عقب الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الجمعة.

وقال بونوتشي، في تصريحات عقب المباراة: "كفى أسئلة عن بالوتيلي، إنه يرتكب أخطاء مثل أي شخص آخر، إنه يعمل بجد، لقد اكتسب خبرة كبيرة، نحن فريق لا يمكننا أن نمارس الكثير من الضغط عليه".

وأكد مدافع ميلان أن الجيل الحالي يمثل مستقبل إيطاليا، التي فشلت في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.

وأوضح بونوتشي: "هذا الفريق يمكن أن يصبح الأقوى، أما فرنسا لديها الحماس والشباب مع لاعبين خبرة، أعتقد أنهم أحد المرشحين للفوز بكأس العالم".