نائب يكشف: 5 وزراء باقون بعد حلف السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان
السبت 02/يونيو/2018 - 06:29 ص
إسلام شعراوي
قال النائب ايهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شخصية وطنية بذل قصارى جهده بكل جدية واتخذ العديد من القرارات الجريئة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي لمصر لتحسين أوضاعها بكافة القطاعات وتحمل انتقادات لاذعة لا يتحملها أي مسئول وفي حال اخياره مُجددًا رئيسًا للوزراء في التشكيل الوزاري الجديد فله رصيد من الانجازات يؤهله بأن نثق به لاستكمال مسيرته القيادية.
وأضاف الطماوي، لـ"الفجر"، أنه من المُتوقع أن يبقى كل من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية في التشكيل الوزاري الجديد عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في حال بقاء الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية فعليه إعادة النظر في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري البسيط.
وأضاف الطماوي، لـ"الفجر"، أنه من المُتوقع أن يبقى كل من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية في التشكيل الوزاري الجديد عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في حال بقاء الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية فعليه إعادة النظر في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري البسيط.