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نائب يكشف: 5 وزراء باقون بعد حلف السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان

السبت 02/يونيو/2018 - 06:29 ص
نائب يكشف: 5 وزراء باقون بعد حلف السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان
السيسي - أرشيفية
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إسلام شعراوي
 
قال النائب ايهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ‏بمجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل ‏رئيس مجلس الوزراء شخصية وطنية بذل قصارى جهده بكل جدية واتخذ ‏العديد من القرارات الجريئة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي لمصر ‏لتحسين أوضاعها بكافة القطاعات وتحمل انتقادات لاذعة لا يتحملها أي ‏مسئول وفي حال اخياره مُجددًا رئيسًا للوزراء في التشكيل الوزاري الجديد ‏فله رصيد من الانجازات يؤهله بأن نثق به لاستكمال مسيرته القيادية.‏

وأضاف الطماوي، لـ"الفجر"، أنه من المُتوقع أن يبقى كل من الفريق أول صدقي ‏صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء ‏مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ‏والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس طارق قابيل وزير التجارة ‏والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية في التشكيل الوزاري ‏الجديد عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.‏

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في ‏حال بقاء الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية فعليه ‏إعادة النظر في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري البسيط.‏
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