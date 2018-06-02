مدرس ينفعل على الهواء مهاجما "عوالم خفية" لهذا السبب

شن سامي عباس، معلم وخبير بالتربية والتعليم، هجوما حادا على مسلسل الفنان عادل إمام "عوالم خفية"، بسبب ظهور شخصية معلم يقوم بتصوير الطالبات وابتزازهن جنسيًا، واصفا كاتب المسلسل بأن خياله مريض.



وأضاف "عباس"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، أن المسلسل حول المدرسين لذئاب بشرية ومتحرشين، وهذا قد يؤدي إلى تغيير صورة المدرس لدى الطالبات، مشيرا إلى أن المعلم يجد ويتعب، ولا يحصل على مرتب يليق به.



وأشار إلى أن المسلسل حمل مغالطات كثيرة في حق العملية التعليمية، منتقدًا المشهد الذي يظهر فيه الممثل محمود حجازي وهو يستغل مهنته كمعلم في استدراج طالبة لممارسة علاقات غير شرعية معها، ويقوم بتصويرها في مشاهد إباحية.



وتابع: "نشكل مليونا و500 ألف ولو شاهدوا المشهد ده محدش هيبدع ولا هيدرس"، متسائلًا: "لماذا لا يظهر نموذج المعلم الجيد الذي يكد في عمله ولا يحصل على راتب جيد؟".

