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عاجل.. مدرب الريان القطري مرشح لخلافة زيدان في الريال

السبت 02/يونيو/2018 - 12:54 ص
عاجل.. مدرب الريان القطري مرشح لخلافة زيدان في الريال
زيدان
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منى العوضي
 

يدرك فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن التعاقد مع موريسيو بوتشيتينو مهمة ليست سهلة، خصوصًا أن إدارة توتنهام متمسكة ببقاء المدرب الأرجنتيني مع الفريق.

 

وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن رئيس الريال يُدير مفاوضات سرية مع الدنماركي داني مايكل لاودروب، المدير الفني لنادي الريان القطري.

 

وانضم لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق لقائمة المرشحين لخلافة زين الدين زيدان في الملكي، رغم أن بيريز يُفضل التعاقد مع بوتشيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير.

 

وقال بيرم توتوملو، وكيل المدرب الدنماركي، للصحافة الدنماركية: "لقد كنت على اتصال مع مسؤولي النادي، ومايكل لاودروب مرشح لهذا المنصب، وهناك العديد من الأسماء الأخرى على الطاولة".

 

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