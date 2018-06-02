بالصور.. انطلاق فترة إعداد تلا استعدادا للممتاز "ب"

انطلقت مساء الجمعة، فترة الإعداد للفريق الكروي بمركز شباب تلا تحت الأضواء الكاشفة استعداداً للموسم الجديد من مسابقة دوري الممتاز "ب".

وقاد المران محمد إسماعيل المدير الفني الجديد، ومحمد فتحي المدرب العام، في حضور 16 لاعبا من القدامى هم محمود حمدي، الذي لم يشارك في المران الأول، وحسين رضا، وسيد عبد الغفار، ومحمد رحرح، وسعيد المشد، وسعيد النيداني، وخالد الضبع، ومحمد المراكبي، وأيمن متولي، وباسم شوقي، وعلي الشيخ، وأحمد ثابت، ووليد حجازي، وصلاح فتحي، وأحمد لطفي، وأحمد كريم، وسعد البوصيلي الوافد الجديد من ميت خاقان.

وغاب عن المران الأول وليد شعبان الحارس الجديد الوافد من اتحاد بسيون، ومحمود البحيري، ومحمد كمال ميدو، وكريم ياسين، وأحمد بيكو، ومحمد بليه، ومحمد فوزي وابراهيم نوير وصلاح جبر، بينما شارك في التدريبات عدد من الوجوة الجديدة تحت الإختبار.

وشهد التمرين الأول الذي استغرق ما يقرب من 60 دقيقة بعض الإحماءات والإطالات، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة للتعرف على قدرات اللاعبين القدامى والجدد من جانب الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يقام المران الثاني في الثانية والنصف من عصر غد الأحد.

ومن المقرر أن يستضيف تلا نظيره فريق المنصورة في الجولة الأولى للممتاز "ب" في التاسع من أغسطس على ملعب تلا.