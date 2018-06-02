عاجل.. "صورة" تثير الجدل حول تدريب زيدان للمنتخب القطري

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لزين الدين زيدان المدير الفني الذي رحل مؤخرًا عن تدريب ريال مدريد، وهو يحمل قميص مكتوب عليه قطر 2022.

وأكدت بعض الأنباء بأن زيدان سيقوم بتدريب المنتخب القطري حتى بعد مونديال 2022 الذي ستنظمه قطر.

وكان زيدان قاد الريال للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، والثالثة عشر في تاريخ النادي الملكي.