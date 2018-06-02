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الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 12:40 ص
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
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وصل الآن عدد من نجوم ونجمات الفن لحضور حفل سحور إحدى الخيم الرمضانية الراقية بمنطقة الشيخ زايد .

وكان من بين الحضور المطربة المغربية الديفا سميرة سعيد والنجمة حورية فرغلي ونجوم مسرح مصر ويزو وحمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح، بجانب منظمة الحفلات الشهيرة رباب إبراهيم.

ومن المقرر أن يحيي الحفل النجم الكبير مدحت صالح، حيث سيقدم باقة من أغانيه التي يطرب لسماعها الجمهور. 

الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
الديفا وحورية فرغلي والميرغني وويزو يصلون حفل إحدى الخيم الرمضانية (صور)
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