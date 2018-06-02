سمير صبري يكشف دخوله موسوعة جينيس.. والسبب مفاجأة

قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنه حصل على شهادة من موسوعة جينيس العام الماضي من حيث عدد البلاغات التي تقدم بها ضد أشخاص.



وأشار "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الجمعة، إلى أن عدد البلاغات التي تقدم بها وصل إلى 2704 بلاغات، و108 قضايا، معقبا: "وده مش بيبسطني".



وأضاف أن كل ما يفعله يكون بدافع شخصي، معقبا: "لست متحدث باسم الشعب".