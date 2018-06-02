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سمير صبري يفجر مفاجأة عن محافظ المنوفية السابق المتهم بالفساد

السبت 02/يونيو/2018 - 04:50 ص
سمير صبري يفجر مفاجأة عن محافظ المنوفية السابق المتهم بالفساد
الدكتور سمير صبري
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنه تقدم بعدة مذكرات وبلاغات ضد محافظ المنوفية السابق الدكتور هشام عبدالباسط المتهم حاليًا في قضايا فساد.

وكشف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الجمعة، أنه التقى في عزاء بوزير التنمية المحلية السابق الدكتور أحمد زكي بدر، وقال له نصًا: "إبعد عن محافظ المنوفية".

وأضاف أنه قيل إن "بدر" كان يساند محافظ المنوفية السابق، على حد قوله.
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