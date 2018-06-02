كوبر: تجربة كولومبيا مرضية.. ونعمل على تفادي أخطائنا

أعرب هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، عن ارتياحه لتجربة كولومبيا التي انتهت بالتعادل السلبي، في ظل الظروف التي أقيمت خلالها المباراة، حيث أشار إلى أن حالة الصيام التي يمر بها اللاعبون أثرت بنسبة على آداء اللاعبين، فيما يحاول الجهاز الفني من خلال متخصصين في التغذية لتلافي أي آثار سلبية لامتناعهم عن تناول الطعام والشراب لعدد طويل من الساعات.

كما أجاب كوبر على أسئلة الصحفيين الأجانب التي تركزت حول غياب نجم الفريق محمد صلاح، مؤكدا أنه يعمل على تلافي نتائج غيابه، وقد استجاب عدد من اللاعبين من خلال آدائهم للتفوق على أنفسهم، مؤكدا في الوقت نفسه على أن صلاح بإمكانه إحداث الفارق مع أي فريق يلعب له.

واضاف كوبر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أن أكثر ما كان يقلقه هو عملية الارتداد والتحول السريع خلال المباراة بين الدفاع والهجوم، حيث ركز في كثير من عمله وتغييراته للوصول إلى حالة ترضيه وترضي عشاق فريقه في هذا الجانب.

كما امتدح فريق كولومبيا معتبرا إياه من الفرق الكبرى، وأن التعادل معه نتيجة طيبة ويطمح إلى تحقيق الفوز عليه في مناسبات قادمة هو وغيره من الفرق الكبيرة.