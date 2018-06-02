مدرب المنتخب: العامل البدني والصيام أثرا على اللاعبين أمام كولومبيا

أكد أسامه نبيه مدرب المنتخب الوطني عقب التعادل السلبي ودياً مع كولومبيا، أن العامل البدني والصيام أثرا على آداء اللاعبين اليوم.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "مباراة كولومبيا كانت قوية وهو فريق من المنتخبات القوية على مستوى العالم وقدمنا آداءا طيبا في الشوط الأول وطبيعي أن يكون العامل البدني له تأثير بالإضافة للصيام والذان أثروا على الآداء في الشوط الثاني".

وأضاف: "شاهدنا بعض العناصر في المباراة ولكن بنسبة 95% استقرينا على التشكيلة النهائية للمنتخب وسنطور اداؤنا في معسكر بلجيكا المقبل".

وتابع: "نقوم بوضع بدائل والفترة المقبلة ستكون فيها هذه البدائل وهناك تفاصيل صغيرة مهمة سنضيفها في مباراة بلجيكا المقبلة".

وأردف قائلاً: "نحتاج لشهور وسنين لتغيير طريقة لعبنا وهناك تغيير سيحدث الفترة المقبلة".

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً: "نعمل خليط بين القوام الرئيسي وال 6 تغييرات والتي ستكون متواجدة في مباراة بلجيكا والعامل البدني ظهر اليوم على بعض اللاعبين لذلك اضطررنا لتغييرهم".