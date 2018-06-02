نواب وخبراء: إجراءات حاسمة بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان
السبت 02/يونيو/2018 - 05:50 ص
إسلام شعراوي
في الساعات القليلة القادمة، يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية بعد فوزه على نظيره المهندس موسى مصطفى موسى بالانتخابات الرئاسية 2018 أمام البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال بعد أن دعا الأعضاء لجلسة عاجلة اليوم السبت لحضور مراسم اليمين، ويعد الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بنظام الغرفة الواحدة بنظام الانتخاب بعد إلغاء مجلس الشورى.
وأضاف الطماوي، أنه من المُتوقع أن يبقى كل من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالي في التشكيل الوزاري الجديد.
كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في حال بقاء الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية عليه إعادة النظر في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري البسيط.
وأضاف الخولي: "أعتقد أنه لابد من تغير جميع الوزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل ككل"، مُؤكدًا أننا في ذلك الوقت العصيب التي تعاصره مصر نحتاج لشخصيات ذات كفاءة خارقة قادرة على خلق رؤي وخطط علمية مُمنهجة لحل كافة الأزمات التي تشهدها مصر بمختلف المجالات.
كما أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك عددًا ليس بالقليل في الحكومة الحالية أدائهم لا يرتقي أن نعتمد عليهم في الآونة القادمة كوزراء المجموعة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع أن تغادر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من التشكيل الوزاري الجديد لعدم استطاعتها جلب المُستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، إضافة إلى ضعف قدرتها في إزالة السلبيات التي تواجه المُستثمرين للاستثمار بالرغم من الحملات الدعائية التي تطلقها الدولة في مختلف وسائل الإعلام.
بعد حلف الرئيس القسم.. استقالة المحافظين
من جانبه، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية داخل البرلمان بعد فوزه على نظيره المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بالانتخابات الرئاسية جاء وفقًا للقانون والدستور.
وأضاف نبيل، أن المادة 144 من الدستور اشترطت على الرئيس أن يؤدي اليمن الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه ونصت المادة على :"يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، مُؤكدًا أن الدستور المصري لا يوجد به أي بند يفيد بأنه على الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور تأدية الرئيس اليمين الدستورية ولا مُلزمة على تقديمها بل هي شئ بديهي، مُذكرًا أنه في حالة تقديم الحكومة استقالتها للرئيس يتوجب حسب نص المادة 146 من الدستور أن يختار الرئيس السيسي رئيسًا للحكومة ويقدم برنامجه أمام البرلمان خلال مدة لا تتعدى الـ30 يومًا ومن ثم حلف الحكومة لليمين بعد موافقة ثلثي الأعضاء.
كما أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه في حالة رفض البرلمان لرئيس الحكومة يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان صاحب الأغلبية بالبرلمان، مُذكرًا أنه بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية على المحافظين تقديم استقالتهم أيضًا وسيتم اختيار مُحافظين جدد.
وأضاف نبيل، أن المادة 144 من الدستور اشترطت على الرئيس أن يؤدي اليمن الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه ونصت المادة على :"يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، مُؤكدًا أن الدستور المصري لا يوجد به أي بند يفيد بأنه على الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور تأدية الرئيس اليمين الدستورية ولا مُلزمة على تقديمها بل هي شئ بديهي، مُذكرًا أنه في حالة تقديم الحكومة استقالتها للرئيس يتوجب حسب نص المادة 146 من الدستور أن يختار الرئيس السيسي رئيسًا للحكومة ويقدم برنامجه أمام البرلمان خلال مدة لا تتعدى الـ30 يومًا ومن ثم حلف الحكومة لليمين بعد موافقة ثلثي الأعضاء.
كما أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه في حالة رفض البرلمان لرئيس الحكومة يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان صاحب الأغلبية بالبرلمان، مُذكرًا أنه بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية على المحافظين تقديم استقالتهم أيضًا وسيتم اختيار مُحافظين جدد.
هؤلاء الوزراء باقون في التشكيل الوزاري الجديد
وفي نفس السياق، قال النائب ايهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شخصية وطنية بذل قصارى جهده بكل جدية واتخذ العديد من القرارات الجريئة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي لمصر لتحسين أوضاعها بكافة القطاعات وتحمل انتقادات لاذعة لا يتحملها أي مسئول وفي حال اخياره مُجددًا رئيسًا للوزراء في التشكيل الوزاري الجديد له رصيد من الانجازات يؤهله بأن نثق به لاستكمال مسيرته القيادية.
وأضاف الطماوي، أنه من المُتوقع أن يبقى كل من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالي في التشكيل الوزاري الجديد.
كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في حال بقاء الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية عليه إعادة النظر في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري البسيط.
رئيس الحكومة باق في منصبه.. وهؤلاء الوزراء راحلين
وفي السياق ذاته، قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن بعض المُؤشرات تتجه إلى عدم تغيير شخصية رئيس الحكومة، إلا أنني مُتحفظ على بقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للحكومة.
وأضاف الخولي: "أعتقد أنه لابد من تغير جميع الوزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل ككل"، مُؤكدًا أننا في ذلك الوقت العصيب التي تعاصره مصر نحتاج لشخصيات ذات كفاءة خارقة قادرة على خلق رؤي وخطط علمية مُمنهجة لحل كافة الأزمات التي تشهدها مصر بمختلف المجالات.
كما أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك عددًا ليس بالقليل في الحكومة الحالية أدائهم لا يرتقي أن نعتمد عليهم في الآونة القادمة كوزراء المجموعة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع أن تغادر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من التشكيل الوزاري الجديد لعدم استطاعتها جلب المُستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، إضافة إلى ضعف قدرتها في إزالة السلبيات التي تواجه المُستثمرين للاستثمار بالرغم من الحملات الدعائية التي تطلقها الدولة في مختلف وسائل الإعلام.
وتابع أنه من المُتوقع أيضًا تغيير وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين من التشكيل الوزاري القادم لعدم قدرته على حل أزمات قطاع الصحة بل هناك أزمات تزداد في عهده دون إصلاح منه.
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