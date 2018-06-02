نواب وخبراء: إجراءات حاسمة بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان

بعد حلف الرئيس القسم.. استقالة المحافظين









وأضاف نبيل، أن المادة 144 من الدستور اشترطت على الرئيس أن ‏يؤدي اليمن الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه ونصت المادة على ‏‏:"يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام ‏مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على ‏النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح ‏الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ‏أراضيه"، مُؤكدًا أن الدستور المصري لا يوجد به أي بند يفيد بأنه على ‏الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور تأدية الرئيس اليمين الدستورية ولا مُلزمة ‏على تقديمها بل هي شئ بديهي، مُذكرًا أنه في حالة تقديم الحكومة ‏استقالتها للرئيس يتوجب حسب نص المادة 146 من الدستور أن يختار ‏الرئيس السيسي رئيسًا للحكومة ويقدم برنامجه أمام البرلمان خلال مدة لا ‏تتعدى الـ30 يومًا ومن ثم حلف الحكومة لليمين بعد موافقة ثلثي الأعضاء. ‏



كما أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه في حالة رفض البرلمان ‏لرئيس الحكومة يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان ‏صاحب الأغلبية بالبرلمان، مُذكرًا أنه بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية ‏على المحافظين تقديم استقالتهم أيضًا وسيتم اختيار مُحافظين جدد.‏



هؤلاء الوزراء باقون في التشكيل الوزاري الجديد من جانبه، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية ‏الشرطة في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏اليمين الدستورية داخل البرلمان بعد فوزه على نظيره المهندس موسى ‏مصطفى موسى رئيس حزب الغد بالانتخابات الرئاسية جاء وفقًا للقانون ‏والدستور.‏وأضاف نبيل، أن المادة 144 من الدستور اشترطت على الرئيس أن ‏يؤدي اليمن الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه ونصت المادة على ‏‏:"يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام ‏مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على ‏النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح ‏الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ‏أراضيه"، مُؤكدًا أن الدستور المصري لا يوجد به أي بند يفيد بأنه على ‏الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور تأدية الرئيس اليمين الدستورية ولا مُلزمة ‏على تقديمها بل هي شئ بديهي، مُذكرًا أنه في حالة تقديم الحكومة ‏استقالتها للرئيس يتوجب حسب نص المادة 146 من الدستور أن يختار ‏الرئيس السيسي رئيسًا للحكومة ويقدم برنامجه أمام البرلمان خلال مدة لا ‏تتعدى الـ30 يومًا ومن ثم حلف الحكومة لليمين بعد موافقة ثلثي الأعضاء. ‏كما أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه في حالة رفض البرلمان ‏لرئيس الحكومة يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان ‏صاحب الأغلبية بالبرلمان، مُذكرًا أنه بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية ‏على المحافظين تقديم استقالتهم أيضًا وسيتم اختيار مُحافظين جدد.‏



وفي نفس السياق، قال النائب ايهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون ‏الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ‏المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شخصية وطنية بذل ‏قصارى جهده بكل جدية واتخذ العديد من القرارات الجريئة التي استهدفت ‏الإصلاح الاقتصادي لمصر لتحسين أوضاعها بكافة القطاعات وتحمل ‏انتقادات لاذعة لا يتحملها أي مسئول وفي حال اخياره مُجددًا رئيسًا ‏للوزراء في التشكيل الوزاري الجديد له رصيد من الانجازات يؤهله بأن ‏نثق به لاستكمال مسيرته القيادية.‏



وأضاف الطماوي، أنه من المُتوقع أن يبقى كل من الفريق أول صدقي ‏صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء ‏مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ‏والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس طارق قابيل وزير التجارة ‏والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالي في التشكيل الوزاري ‏الجديد.‏ وفي نفس السياق، قال النائب ايهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون ‏الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ‏المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شخصية وطنية بذل ‏قصارى جهده بكل جدية واتخذ العديد من القرارات الجريئة التي استهدفت ‏الإصلاح الاقتصادي لمصر لتحسين أوضاعها بكافة القطاعات وتحمل ‏انتقادات لاذعة لا يتحملها أي مسئول وفي حال اخياره مُجددًا رئيسًا ‏للوزراء في التشكيل الوزاري الجديد له رصيد من الانجازات يؤهله بأن ‏نثق به لاستكمال مسيرته القيادية.‏وأضاف الطماوي، أنه من المُتوقع أن يبقى كل من الفريق أول صدقي ‏صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء ‏مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ‏والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس طارق قابيل وزير التجارة ‏والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالي في التشكيل الوزاري ‏الجديد.‏



كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه ‏في حال بقاء الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية ‏عليه إعادة النظر في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري ‏البسيط.‏



رئيس الحكومة باق في منصبه.. وهؤلاء الوزراء راحلين ‏ كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه ‏في حال بقاء الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية ‏عليه إعادة النظر في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري ‏البسيط.‏



وفي السياق ذاته، قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات ‏الخارجية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن بعض ‏المُؤشرات تتجه إلى عدم تغيير شخصية رئيس الحكومة، إلا أنني مُتحفظ ‏على بقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للحكومة.‏



وأضاف الخولي: "أعتقد أنه لابد من تغير جميع الوزراء بحكومة ‏المهندس شريف إسماعيل ككل"، مُؤكدًا أننا في ذلك الوقت العصيب التي ‏تعاصره مصر نحتاج لشخصيات ذات كفاءة خارقة قادرة على خلق رؤي ‏وخطط علمية مُمنهجة لحل كافة الأزمات التي تشهدها مصر بمختلف ‏المجالات. ‏



كما أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس ‏النواب، أن هناك عددًا ليس بالقليل في الحكومة الحالية أدائهم لا يرتقي أن ‏نعتمد عليهم في الآونة القادمة كوزراء المجموعة الاقتصادية، مُشيرًا إلى ‏أنه من المُتوقع أن تغادر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون ‏الدولي من التشكيل الوزاري الجديد لعدم استطاعتها جلب المُستثمرين ‏الأجانب للاستثمار في مصر، إضافة إلى ضعف قدرتها في إزالة ‏السلبيات التي تواجه المُستثمرين للاستثمار بالرغم من الحملات الدعائية ‏التي تطلقها الدولة في مختلف وسائل الإعلام. وفي السياق ذاته، قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات ‏الخارجية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن بعض ‏المُؤشرات تتجه إلى عدم تغيير شخصية رئيس الحكومة، إلا أنني مُتحفظ ‏على بقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للحكومة.‏وأضاف الخولي: "أعتقد أنه لابد من تغير جميع الوزراء بحكومة ‏المهندس شريف إسماعيل ككل"، مُؤكدًا أننا في ذلك الوقت العصيب التي ‏تعاصره مصر نحتاج لشخصيات ذات كفاءة خارقة قادرة على خلق رؤي ‏وخطط علمية مُمنهجة لحل كافة الأزمات التي تشهدها مصر بمختلف ‏المجالات. ‏كما أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس ‏النواب، أن هناك عددًا ليس بالقليل في الحكومة الحالية أدائهم لا يرتقي أن ‏نعتمد عليهم في الآونة القادمة كوزراء المجموعة الاقتصادية، مُشيرًا إلى ‏أنه من المُتوقع أن تغادر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون ‏الدولي من التشكيل الوزاري الجديد لعدم استطاعتها جلب المُستثمرين ‏الأجانب للاستثمار في مصر، إضافة إلى ضعف قدرتها في إزالة ‏السلبيات التي تواجه المُستثمرين للاستثمار بالرغم من الحملات الدعائية ‏التي تطلقها الدولة في مختلف وسائل الإعلام.





وتابع أنه من المُتوقع أيضًا ‏تغيير وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين من التشكيل الوزاري القادم ‏لعدم قدرته على حل أزمات قطاع الصحة بل هناك أزمات تزداد في عهده ‏دون إصلاح منه. ‏



في الساعات القليلة القادمة، يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين ‏الدستورية لفترة رئاسية ثانية بعد فوزه على نظيره المهندس موسى ‏مصطفى موسى بالانتخابات الرئاسية 2018 أمام البرلمان برئاسة ‏الدكتور على عبدالعال بعد أن دعا الأعضاء لجلسة عاجلة اليوم السبت ‏لحضور مراسم اليمين، ويعد الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس يؤدى ‏اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بنظام الغرفة الواحدة بنظام الانتخاب ‏بعد إلغاء مجلس الشورى. ‏