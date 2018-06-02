جريزمان: فرنسا تسير على الطريق الصحيح ولكن!

يرى أنطوان جريزمان أن منتخب فرنسا يسير على الطريق الصحيح، وذلك بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الجمعة.

وقال مهاجم أتلتيكو مدريد، عقب انتهاء المباراة: "ما زلنا بحاجة إلى تحسين بعض التفاصيل، لكننا نسير على الطريق الصحيح، إنها مباراة ودية، لكننا قمنا بعمل جيد".

ولعب منتخب فرنسا بطريقة 4-3-3، وكان هناك تبادل للأدوار بين جريزمان وكيليان مبابي، وأكد مهاجم فرنسا: "إنها طريقة جديدة لنا، نحاول إيجاد بعضنا في الملعب وعندما نفعل، نخلق لبعض الفرص الهجومية".

وأوضح جريزمان: "أريد فقط أن أبذل قصارى جهدي وأكون في الملعب، لا يهم أين ألعب طالما فزنا، أنا سعيد".

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا يقع في المجموعة الثالثة في كأس العالم، والتي تضم منتخبات؛ أستراليا والدنمارك، بيرو، بينما فشلت إيطاليا في التأهل للمونديال.