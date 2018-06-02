أسعار المكسرات وياميش رمضان اليوم السبت 2-6-2018 بمحافظة البحيرة

رصدت "الفجر" في محافظة البحيرة، اليوم السبت، أسعار المكسرات وياميش رمضان، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا، حيث سجل سعر كيلو البندق النيء 200 جنية، كيلو البندق المحمص 240 جنية، سعر كيلو اللوز النيء 240 جنية، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنية، سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنية، سعر كيلو الكاجو 360 جنية، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنية سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنية، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنية.



بينما وصل سعر كيلو السوداني الحلواني 48 جنية، سعر كيلو السوداني المملح 48 جنية، البلح يتراوح ما بين 12 إلى 32 جنية، قمر الدين يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنية، المشمشية تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنية، القراصيا تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنية، الفسدق يسجل 260 جنية، الكاجو يسجل 320 جنية، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنية، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنية.



فيما وصل سعر كيلو البلح نصف الجاف 20 جنية، البلح الجاف بـ 12 جنيهًا للكيلو، البلح الشعبي بـ 7 جنية، قمر الدين السوري بـ 22 جنيها، زبيب مستورد إيراني بسعر 97 جنيه للكيلو، الزبيب المحلى بـ 52 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ 86 جنية، الفسدق 260 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ 320 جنية، جوز الهند الخشن بـ 59 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ 63 جنية، التين الجاف بـ32 جنيهًا، القراصيا المستوردة بسعر 87 جنيها للكيلو.