4 لاعبين قدموا أوراق اعتمادهم مع المنتخب الوطني أمام كولومبيا

انتهت فعاليات مباراة مصر وكولومبيا، وديًا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أتليتي أتزوري بمدينة بيرجامو الإيطالية، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.

وقدم المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، مردودًا طيبًا في المباراة التي شهدت مشاركة العديد من النجوم للإطمئنان عليهم قبل خوض نهائيات المونديال.

ويرصد " الفجر الرياضي" بالأسماء اللاعبين الذين قدموا أوراق اعتمادهم من خلال التقرير الآتي:

1- "سام مرسي"

نجح سام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي، في لفت انتباه الحاضرين والجهاز الفني خلال المباراة بعد أدائه المبهر دفاعيًا.

واستطاع مرسي، في تمرير الكرة 24 مرة منها 18 تمريرة صحيحة، وارتكب خطأ وحيد عندما فشل في إخراج الكرة من أمام منطقة الجزاء وشارك في 66 دقيقة من عمر المباراة قبل أن يخرج ليحل مكانه محمود عبدالعزيز في الوقت المتبقي.

2- "سعد سمير"

رغم أن مشاركته جاءت كحل بديل للاعب علي جبر، إلا أن سعد سمير لاعب الأهلي، نجح في إيقاف خطورة الشق الهجومي لمنتخب كولومبيا، واستطاع إخراج كرة خطيرة من أمام جيمس رودريجز مهاجم المنافس من أمام المرمى، ليثبت أنه جدير بالحصول على فرصة المشاركة دوليًا.

3- "أحمد فتحي"

قاد أحمد فتحي، المنتخب الوطني للتميز الدفاعي، حيث نجح في إبطال هجمات المنافس على مدار شوطي المباراة مع تمرير كرتين عرضيتين بشكل صحيح على رؤوس مهاجمي المنتخب الوطني.

4- "محمد عبد الشافي"

استطاع محمد عبد الشافي لاعب الفتح السعودي، في تقديم مباراة رائعة هجوميًا ودفاعيًا، بعد أن شارك بالمباراة كاملة حيث نجح في الحد من خطورة إيزجواردو وفالكاو، من الجبهة اليسرى.

كما نجح في تمرير 12 كرة صحيحة من أصل 19 تمريرة، ورفع كرة عرضية كادت أن تكون الهدف الأول للمنتخب الوطني، لولا أن أطاح بها أحمد المحمدي، برأسه خارج المرمى في الدقيقة 59 من عمر المباراة.