أنواع وأسعار البلح اليوم السبت 2-6-2018 بمحافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، استقرارا في أسعار البلح والتمر الرطب، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنية، التمر الأسواني الفاخر 17 جنية.



وصل سعر البلح السيوي 20 جنية، والتوليدو تمر فاخر 24 جنية، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنية، البلح الصعيدي الشامية 15 جنية، البلح الصعيدي 18 جنية، البلح الغزالي 22 جنية، البلح السلطاني الخام 20 جنية، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنية.