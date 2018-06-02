شاهد.. مصرع شاب أثناء دفاعه عن فتاة من المتحرشين (فيديو)



وقال أحد أقارب المجني عليه، خلال التقرير الذى بثه ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم"، مساء الجمعة، إنه رأى محاولة الاعتداء على الفتاة وطالب المتحرشين الابتعاد عنها، مضيفا: "كانوا عايزين ياخده البنت على موتوسكل.. قولت ليهم هو مفيش نخوة ولا دم.. راحوا نزلوا عليه بالسلاح".



ونوه عم المجنى عليه إلى أن المتحرشون كانوا يبيتون النية من أجل الاعتداء على الشاب الذي منعهم من التحرش بالفتاة، وتم خطفه وقتله بعد شهر من الواقعة.



بينمت قال والد المجني عليه، إنه أصيب بصدمة شديدة بعد رؤية نجله جثة هامدة، متابعا: "اللي هيصبرني على فقدانه القصاص من المتهمين والجناة".



ولفتت والدة المجني عليه، إلى أن ابنها ليس لديه سوابق في النزاعات والمشكلات والمشاجرة مع أحد، مشيرة إلى أن نجلها تم طعنه في الرأس والقلب بمطواه.



كما نوه عم آخر للمجني عليه، أن ابن شقيقه تعرض لـ 5 طعنات مؤثرة أدت إلى وفاته على الفور، وتم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب جريمتهم.







عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا يرصد مصرع شاب أثناء دفاعه عن فتاة من المتحرشين بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.