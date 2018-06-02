ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سمير صبري: "السيسي ثوابه عند ربنا.. ومش بطبل"

السبت 02/يونيو/2018 - 12:58 ص
سمير صبري: السيسي ثوابه عند ربنا.. ومش بطبل
السيسي
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن مصر لم تر رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن السيسي وضع حياته على كفه، وتصدى لمشاكل البلد.

وأشار "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي أعاد مصر إلى وضعها ومكانتها الطبيعية، مضيفًا: "مش بطبل للرئيس السيسي، وثواب السيسي عند الله".

وأضاف أن الرئيس السيسي في الدور الـ100 من البرج، والحكومة مازالت في الدور الأول.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 12:50:01 AM