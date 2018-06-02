سمير صبري: "السيسي ثوابه عند ربنا.. ومش بطبل"

قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن مصر لم تر رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن السيسي وضع حياته على كفه، وتصدى لمشاكل البلد.



وأشار "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي أعاد مصر إلى وضعها ومكانتها الطبيعية، مضيفًا: "مش بطبل للرئيس السيسي، وثواب السيسي عند الله".



وأضاف أن الرئيس السيسي في الدور الـ100 من البرج، والحكومة مازالت في الدور الأول.