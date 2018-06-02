سمير صبري: قيادات السلفيين تهتم فقط بالجزء السفلي من المرأة

قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن معظم القيادات السلفية لا تهتم إلا بالجزء السفلي للمرأة.



وأشار "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، إلى أن تاريخ السلفيين يؤكد أن مشكلتهم مع النصف السفلي للمرأة فقط، مضيفًا أن السلفيين يرون أن المرأة مجرد عروسة تستخدم فقط في إطار الحياة الزوجية.