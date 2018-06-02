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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 2-6-2018 في البحيرة

السبت 02/يونيو/2018 - 12:11 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 2-6-2018 في البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
استقر سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك وبلغ 4.69 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع.

ويعتبر استقرار سعر الريال السعودي، هي الحالة التي تشهدها العملة السعودية منذ انتهاء موسم الحج، حيث كان السعر خلال الموسم يشهد بعض التغيرات الطفيفة سواء هبوطا أو ارتفاعا، ولكن بعد انتهاء موسم الحج وقلة الطلب على العملة السعودية، يشهد السعر استقرارا حتى الآن.

كان قد سجل سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك وبلغ 4.79 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع.
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