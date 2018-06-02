أسعار ياميش رمضان اليوم السبت 2ـ 6ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أسعار ياميش رمضان، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا، حيث سجل سعر كيلو البندق النيء يبلغ 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز النييء 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا، سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيهًا، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا.



بينما وصل سعر كيلو السوداني الحلواني 48 جنيهًا، سعر كيلو السوداني المملح 48 جنيهًا، البلح يتراوح ما بين 12 إلى 32 جنيهًا، قمر الدين يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنيهًا، المشمشية تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيهًا، القراصيا تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيهًا، الفسدق يسجل 260 جنيهًا، الكاجو يسجل 320 جنيهًا، مشروب التمر يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيهًا، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيهًا، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.



فيما وصل سعر كيلو البلح نصف الجاف بسعر 20 جنيهًا، البلح الجاف بـ12 جنيهًا للكيلو، البلح الشعبى بـ7 جنيه، قمر الدين السورى بـ22 جنيهًا لـ”اللفة”، زبيب مستورد إيرانى بسعر 97 جنيهًا للكيلو، الزبيب المحلى بـ52 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ86 جنيهًا، الفسدق 260 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ 320 جنيهًا، مشروب التمر هندى بـ26 جنيهًا، مشروب السوبيا بـ26 جنيهًا، مشروب الكركديه بـ 70 جنيهًا، جوز الهند الخشن بـ59 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ63 جنيهًا، التين الجاف بـ32 جنيهًا لـ”اللفة”، القراصيا المستوردة بسعر 87 جنيهًا للكيلو.

