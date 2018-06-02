ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"ماء زمزم خير مشروع على وجه الأرض".. حيلة جديدة للنصب في الإسكندرية (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 04:34 ص
ماء زمزم خير مشروع على وجه الأرض.. حيلة جديدة للنصب في الإسكندرية (صور)
المضبوطات
طباعة
دينا حسن- محمد رجب
 
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مدير مسؤول عن مكتبة لقيامه بتعبئة زجاجات مياه من الصنبور، وبيعها على أنها مياه زمزم، بأسعار غالية.

وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بورود معلومات مفادها قيام المدعو ور م، المدير المسئول عن مكتبة الكائنة بشارع الصالحي دائرة قسم شرطة محرم بك ومقيم شارع الاسماعيلية بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري وتعبئة المياه بدون ترخيص. 

حيث يقوم بتعبئة مياه الصنبور داخل عبوات مدون عليها "ماء زمزم - خير مشروع على وجه الأرض"، على غير الحقيقة ويقوم بطرحها للبيع لجمهور المستهلكين بأسعار غالية.

علي الفور وجه اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بعمل حملة من ضباط إدارة شرطة التموين والتجاره الداخلية.

وتم ضبط المذكور و53 عبوة مياه مختلفة الحجام وكمية كبيرة من الاستيكرات مدون عليهم بيانات تجاري وهمية وكمية كبيرة من العبوات الفارغة معدة للتعبئة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 6:20:00 AM