"ماء زمزم خير مشروع على وجه الأرض".. حيلة جديدة للنصب في الإسكندرية (صور)



حيث يقوم بتعبئة مياه الصنبور داخل عبوات مدون عليها "ماء زمزم - خير مشروع على وجه الأرض"، على غير الحقيقة ويقوم بطرحها للبيع لجمهور المستهلكين بأسعار غالية.



علي الفور وجه اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بعمل حملة من ضباط إدارة شرطة التموين والتجاره الداخلية.



وتم ضبط المذكور و53 عبوة مياه مختلفة الحجام وكمية كبيرة من الاستيكرات مدون عليهم بيانات تجاري وهمية وكمية كبيرة من العبوات الفارغة معدة للتعبئة.

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مدير مسؤول عن مكتبة لقيامه بتعبئة زجاجات مياه من الصنبور، وبيعها على أنها مياه زمزم، بأسعار غالية.وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بورود معلومات مفادها قيام المدعو ور م، المدير المسئول عن مكتبة الكائنة بشارع الصالحي دائرة قسم شرطة محرم بك ومقيم شارع الاسماعيلية بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري وتعبئة المياه بدون ترخيص.