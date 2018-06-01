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الجونة ينفي اهتمامه بالتعاقد مع إيميكا

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:26 م
الجونة ينفي اهتمامه بالتعاقد مع إيميكا
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الفجر الرياضي
 

 

نفى اللواء عبد الجليل إمام، مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم نادي الجونة، ما تردد بشأن وجود اهتمام من جانب النادي بالتعاقد مع النيجيري إيزي إيميكا.

 

وقال إمام في تصريحات رسمية، إن الجونة غير مهتم بالتعاقد مع إيميكا ولا صحة لكل الأنباء المترددة عن الدخول في مفاوضات لضمه لصفوف الفريق.

 

وأضاف مدير تعاقدات الجونة والمتحدث الرسمي:" أعلنا التعاقد مع محمد ناجي جدو وأحمد عيد عبد الملك وأحمد مجدي وإسلام رشدي وأحمد علي وأحمد الشناوي وهذا هو موقف الصفقات حتى الآن".

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