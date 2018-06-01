عمرو سلامة ينشر صورة جديدة لوحوش "طايع"

شارك المخرج عمرو سلامه جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "طايع" يجتمع فيها فريق عمل المسلسل، ومنهم "عمرو يوسف وصبا مبارك وأحمد داش وسلوى محمد علي وعمرو عبدالجليل".



