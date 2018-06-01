ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو سلامة ينشر صورة جديدة لوحوش "طايع"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:14 م
عمرو سلامة ينشر صورة جديدة لوحوش طايع
عمرو سلامة
طباعة
شيماء عطية
 
شارك المخرج عمرو سلامه جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "طايع" يجتمع فيها فريق عمل المسلسل، ومنهم "عمرو يوسف وصبا مبارك وأحمد داش وسلوى محمد علي وعمرو عبدالجليل".

مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عمرو سلامة سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
2
x
20:15
2
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
2
x
21:00
1
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
0
x
21:15
0
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
0
x
23:00
0
كاب فيردي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 11:30:01 PM