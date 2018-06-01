عمرو سلامة ينشر صورة جديدة لوحوش "طايع"
الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:14 م
شيماء عطية
شارك المخرج عمرو سلامه جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "طايع" يجتمع فيها فريق عمل المسلسل، ومنهم "عمرو يوسف وصبا مبارك وأحمد داش وسلوى محمد علي وعمرو عبدالجليل".
مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.
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