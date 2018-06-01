افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسىرحية بغياب وزيرة الثقافة (صور)

انطلق منذ قليل فعليات المهرجان الختامي لفرق الاقاليم المسىرحية بدورته الثالثة والاربعين، على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك بحضور الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة.



وبدات مراسم الافتاح بالسلام الوطني، عقبة تقديم عرض "ثورة الفلاحين" ، والتي تدور حول التمرد على الظلم، ووعي الشعب.



يشار الى ان المهرجان، يترأسه المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة, علي مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية, والذي يقام خلال الفترة من1 إلي12 يونيو الجاري.

ويشارك في المهرجان15 عرضا مسرحيا من مختلف الأقاليم الثقافية علي مستوي الجمهورية, كما ستقام العروض علي مسرحي المركز الثقافي بالجيزة والمعهد العالي للفنون المسرحية, ويتضمن الافتتاح تقديم العرض المسرحي ثورة فلاحين لفرقة فلاحين المنصورة من أخراج أحمد الدسوقي.