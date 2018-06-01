ماذا قدم الشناوي والحضري في ودية كولومبيا ؟





تعادل المنتخب المصري، مع منافسه منتخب كولومبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعت بين المتتخبين، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.









ويرصد لكم "الفجر الرياضي" ماذا قدم حارسي المنتخب المصري خلال ودية كولومبيا.









- لم تأتي اي خطورة علي مرمي منتخب مصر في أول 25 دقيقة باللقاء، حيث كانت منحصرة الكرة في وسط الملعب، وجاءت الخطورة في الدقيقة 27 من عرضية من علي الجانب الأيمن للمنتخب الكولومبي، حيث خرج بشكل خاطئ محمد الشناوي، ليضعها مهاجم المنتخب الكولومبي بجانب قائم المنتخب المصري.









- وجاءت الخطورة في الدقيقة 33 من ركلة حرة علي حدود منطقة الجزاء، عن طريق جيمس رودريجيز لاعب منتخب كولومبيا، الذي صدد كرة رائعة، ولكن تصدي لها القائم الأيمن للمنتخب المصري.









- واستمر ضغط لاعبي منتخب الكولومبي، حيث انفرد "كوادرادو" بمرمي محمد الشناوي في الدقيقة 37 من الشوط الثاني، الذي اغلق جميع زوايا المرمي عليه، ووضعها لاعب المنتخب الأصفر فوق مرمي الشناوي.









- وشارك عصام الحضري، بديلا لمحمد الشناوي في بداية الشوط الثاني، ولم يختبر بشكل كبير حتي الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، بعد انحصار الكرة في وسط الملعب.









- وتصدي الحضري لرأسية خطيرة في الدقيقة 72 من لاعب المنتخب الكولومبي من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من الجبهة اليسري للمنتخب المصري، ولكن جاءت في أحضان الحارس.









- وأبعد حارس المنتخب المصري، ركلة ركنية في الدقيقة 84، من علي راس مهاجم منتخب كولومبيا، وسقط بعضها علي أرضية الملعب بسبب تدخل المهاجم.



