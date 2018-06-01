منتخب مصر بدون أنياب هجومية في وجود مروان محسن "تقرير"

تعادل منتخب مصر وديا أمام كولومبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "أتليتي أزوري دي ايتاليا" في إطار تحضير كلا المنتخبان لخوض منافسات كأس العالم الذي سينطلق الشهر المقبل بروسيا.

وشهد تشكيل منتخب مصر منذ البداية مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، والذي ينوي هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة الاعتماد عليه في مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام مروان محسن في مباراة كولومبيا، وهل يصلح لقيادة هجوم الفراعنة في المونديال :-





-لعب مروان محسن 63 دقيقة في اللقاء، وخرج دون أي يترك انطباعا هجوميا، ليحل محمود كهربا بديلا له.





-الدقيقة 42 تلقى مروان محسن تمريرة رائعة من محمود حسن "تريزيجيه" لكنه تعرض للشد من قبل ياري مينا مدافع كولومبيا حارمه من إحراز الهدف الأول له في المباراة، في لقطة لم يحتسبها حكم اللقاء الإيطالي ماتسوليني ركلة جزاء، والتي تعتبر الأبرز للفراعنة في الشوط الأول من المباراة.





-الدقيقة 47 مرر مروان محسن عرضية صوبها عبد الله السعيد أعلى عارضة حارس مرمى منتخب كولومبيا.

ولم يكن لمهاجم الأهلي أي ظهور حتى خرج في الدقيقة 63 ، وحل زميله محمود كهربا بدلا منه.