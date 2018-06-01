بالصور.. التعادل السلبي يحسم موقعة مصر وكولومبيا الودية

حسم التعادل السلبي موقعة مصر وكولومبيا الودية، والتي انتهت منذ قليل، على ملعب "أتليتي أزوري"، بمدينة بيرجامو الإيطالية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

ورغم استحواذ كولومبيا على مجريات اللعب في معظم دقائق اللقاء، إلا أن رادميل فالكاو وخاميس رودريجيز وكارلوس باكا، فشلوا في زيارة شباك محمد الشناوي في الشوط الأول، وعصام الحضري الذي نزل بديلا في الشوط الثاني.

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة الأولى برفقة أوروجواي والسعودية والبلد المستضيفة للبطولة "روسيا".

ويلعب منتخب كولومبيا في المجموعة الثامنة بالمونديال، بجانب كل من اليابان وبولندا والسنغال.