نقيب الصحفيين يوضح التحديات التي ستواجه "السيسي" خلال فترة الرئاسة الثانية

أوضح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، التحديات التي ستواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الحكم الثانية، قائلًا إن مصر كانت تعاني من أزمات سياسية ومنها أنها كانت في عزلة عربية ودولية وإفريقية، والوضع الاقتصادي كان في منتهى السوء، وكانت تعاني من أزمات في الكهرباء وأنابيب الغاز، وغيرها الكثير من المشكلات.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية مساء الجمعة، أن متطلبات الولاية الأولى مختلفة عن الولاية الثانية؛ لأن الوضع أصبح أفضل بكثير مما كنا عليه في السابق، وأننا أمام تحديات خطيرة في الفترة المقبلة، وأهمها أن يصل للمواطن ثمرة الإصلاح الاقتصادي، وأن نستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن يكون هناك نوعًا من العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 400 مليار جنيه حجم التهرب من الضرائب.



وأكد أنه لا بد أن يتم تخفيف أعباء الطبقة المتوسطة، مشددًا على أن ملف التعليم والصحة من الملفات التي لها أهمية قصوى في المرحلة الثانية من حكم الرئيس.

