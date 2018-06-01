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عبدالرحيم على: "تلقيت دعوة للحضور إلى البرلمان الأوروبي وهناك سأفجر مفاجأة"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:17 م
عبدالرحيم على: تلقيت دعوة للحضور إلى البرلمان الأوروبي وهناك سأفجر مفاجأة
عبدالرحيم علي
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، عن رصد مليار يورو للاستيلاء على البرلمان الأوروبي بتمويل قطري، مضيفا: "تلقيت دعوة للحضور إلى البرلمان الأوروبي وهناك سأفجر مفاجأة".

وأوضح "على"، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم كله، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك جيدا، مؤكدا أن بيان الاتحاد الأوروبي الأخير حول حرية الرأي في مصر ما هو إلا استكمالا لمسيرة الأكاذيب.
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