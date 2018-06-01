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الملك سلمان يأمر بإنشاء مطار إقليمي فى مأرب

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:11 م
الملك سلمان يأمر بإنشاء مطار إقليمي فى مأرب
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 
أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة 1 يونيو، قرارا ساميا، سيغير من الحياة في اليمن.

وقال سفير المملكة السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، محمد آل جابر، إن الملك سلمان، وافق على إنشاء مطار إقليمي في محافظة "مأرب" اليمنية، سيساهم في تغيير الحياة في اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".


وقال السفير السعودي: "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وبطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، سيتولى برنامج إعادة إعمار اليمن إنشاء مطار في مأرب".


وتابع "سيمكن لذلك المطار أن يربط المحافظة بما يجاورها من المحافظات اليمنية ودول المنطقة، لتسهيل نقل الركاب والبضائع والسياح وإنعاش الحياة الاقتصادية وخلق فرص العمل".


كما أعرب السفير آل جابر عن سعادته وزملاءه في البرنامج بلقاء محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة والسلطة المحلية.



المزيد عن: يمن مطار إقليمي مأرب الملك سلمان
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