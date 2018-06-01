فرنسا تقهر إيطاليا بثلاثية استعدادا لمونديال روسيا

نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق فوز مهم على نظيره الإيطالي وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدنية نيس الفرنسية استعدادا لمونديال روسيا 2018.

تقدم أومتيتي للديوك الفرنسية ، قبل أن يضاعف جريزمان النتيجة في الدقيقة 29، وتمكن المنتخب الإيطالي أن يقلص النتيجة عن طريق المدافع ( ليوناردو بونوتشي )، وأختتم عثمان ديمبيلي ثلاثية فرنسا بعد هجمة أنطلق بها مبابي لتصل الكرة الى ديمبيلي الذي سدد كرة رائعة في الشباك , لينتهي اللقاء 3-1 .