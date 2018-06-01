سمر مرسي لـ"الفجر الفني": بكيت في نهاية تصوير "كوكو شانيل" مع شريهان

قالت الفنانة سمر مرسي، إنها فخورة بالعمل مع النجمة شريهان، في أول أعمالها بعد العودة إلى الساحة الفنية، مؤكدة أنها فنانة ذكية وستقدم شيئاً مختلفاً ومفاجأة لجمهورها.





وأضافت "مرسي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها بكت في نهاية تصوير العمل الاستعراضي "كوكو شانيل"، بسبب حبها للعمل مع شريهان، واستمتاعها بالوقوف أمامها للمرة الأولى.



