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سمر مرسي لـ"الفجر الفني": بكيت في نهاية تصوير "كوكو شانيل" مع شريهان

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:07 م
سمر مرسي لـالفجر الفني: بكيت في نهاية تصوير كوكو شانيل مع شريهان
سمر مرسي
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سارة إبراهيم
 

قالت الفنانة سمر مرسي، إنها فخورة بالعمل مع النجمة شريهان، في أول أعمالها بعد العودة إلى الساحة الفنية، مؤكدة أنها فنانة ذكية وستقدم شيئاً مختلفاً ومفاجأة لجمهورها.


وأضافت "مرسي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها بكت في نهاية تصوير العمل الاستعراضي "كوكو شانيل"، بسبب حبها للعمل مع شريهان، واستمتاعها بالوقوف أمامها للمرة الأولى.


وأكدت "مرسي" أن "كوكو شانيل" ليس مصنفاً كعمل مسرحي، ولكنه عمل غنائي استعراضي مختلف، وأضافت أن الجمهور سيكتشف نوعيته بعد طرح البرومو الدعائي، عقب شهر رمضان الجاري.


وعن عودتها للعمل مع شركة العدل جروب، في "كوكو شانيل"، أكدت "مرسي" أن "العدل جروب" بيتها، وأنها سعيدة بهذا التعاون، بعد النجاح الذي حققته في مسلسلي "سجن النسا" و"تحت السيطرة".

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