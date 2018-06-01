الأهلي يرفض عودة الثلاثي المعار





بدأت لجنة الكرة بالنادي الأهلي فى اتخاذ الخطوات لإعداد قائمة الفريق الجديدة وذلك بعدما أرسل اتحاد الكرة فاكسًا رسميًا يتضمن شروط القيد في الموسم المقبل بـ 25 لاعبًا.

قرر مسؤولو الأهلي التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين فقط خلال الميركاتو الصيفي، واستقرت لجنة الكرة بالنادي على رحيل باكماني ماهلامبي لقيد لاعب جديد وحاجة الجنوب إفريقي إلى المشاركة بشكل أكبر في المباريات.

كما وافق الأهلي على عودة الثنائى مؤمن زكريا وأحمد الشيخ، بعد انتهاء فترة إعارتهما في الدوري السعودي، وحسم موقفهما منالقيد في القائمة الإفريقية.

بينما رفضت اللجنة عودة الثلاثي المحترف في الدوري السعودي وهم؛ صالح جمعة وعمرو بركات وحسين السيد بسبب عدم احتياج الفريق لجهودهم في الوقت الحالي.