بورصة دبي للذهب والسلع تسجل أحجام تداول قياسية وسط تقلبات الأسواق العالمية

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أحجام تداول بواقع 2 مليون و163 ألفا و598 عقدا بقيمة تزيد عن 46.11 مليار دولار أمريكي خلال شهر مايو ليبلغ متوسط عدد العقود المتداولة في السوق 94,069 عقد في اليوم بنسبة نمو بلغت 51? على أساس سنوي.





كما واصل عقد الذهب الوحيد المتوافق مع الشريعة الإسلامية أداءه القوي مع تداول أكثر من 488 كيلوجراما من الذهب بقيمة 20.72 مليون دولار أمريكي منذ إدراج العقد في بورصة دبي للذهب والسلع في 29 مارس الماضي.





وبلغت تداولت البورصة أكثر من 9.3 مليون عقد حتى تاريخه هذا العام بزيادة نسبتها 39? عن العام الماضي مع قيمة افتراضية تتجاوز 210 مليارات دولار أمريكي وحققت مجموعة منتجات الروبية الهندية الأداء الأفضل في شهر مايو .





وسجلت العقود الآجلة المصغّرة للروبية الهندية أعلى متوسط اهتمام مفتوح بلغ 108,986 عقد وعلى صعيد مجموعة العملات الرئيسية الست G6 سجلت عقود اليورو الآجلة أعلى مستوى شهري لها منذ شهر نوفمبر 2012 مع تداول 60,394 عقد بالإضافة على أعلى متوسط اهتمام مفتوح لها بلغ 2,659 عقد.





وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لـبورصة دبي للذهب والسلع : " إن بورصة دبي للذهب والسلع شهدت شهرا قياسياً آخر حافلاً بالتداولات مع نمو قوي في أحجامها وقيمتها كما سجل عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة والذي قمنا بإطلاقه مؤخرا معدلات نمو قوية مما يعكس جاذبيته المتزايدة بين المستثمرين والمتداولين " .





وأضاف : " إن محفظة العملات الرئيسية الست G6 حققت أداء جيدا في ظلّ التقلبات الكبيرة التي شهدتها سوق تداول العملات الأجنبية على خلفية الارتفاع غير المتوقع للدولار الأمريكي بالإضافة إلى مناقشات التجارة العالمية ونحن نتطلع إلى مزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام وخاصة بعد تحديث البنية التحتية للتداول والمقاصة ".





يذكر أن بورصة دبي للذهب والسلع قامت خلال الشهر الماضي بتحديث حلولها المتكاملة للتداول والمقاصة من شركة "سينوبر فاينانشال تكنولوجي" وترقيتها إلى أحدث إصدار من منصة TRADExpress وذلك بهدف تعزيز وتسريع قدرات تطوير الأعمال إلى مستويات جديدة والاستفادة من بروتوكول أفضل لبيانات التداول والسوق بما يؤدي إلى تحسين استخدام النطاق الترددي.